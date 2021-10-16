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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.   

 

وكانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً إحدى السيارات، وبحوزته “بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول”.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

النيابة العامة المواد المخدرة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة اخبار حدائق القبة

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