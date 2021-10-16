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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورجن كلوب : هدف محمد صلاح فى مرمى مانشستر سيتي عالمى

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح نجم الريدز يعد من أحد أفضلِ اللاعبين فى العالم بالوقت الحالي، إن لم يكن أفضلَهم مشيرا إلى أن هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي يعد واحد من أفضلِ أهدافه على الإطلاق.

 

ويستضيف اليوم السبت فريق واتفورد نظيره فريق  ليفربول  الإنجليزي فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا فى إطار منافسات بطولة دوري البريميرليج على أن تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

وقال يورجن كلوب فى تصريحات تلفزيونية : بالتأكيد محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين فى العالم رغم أننى لست متأكدا من وضع النجمين رونالدو وميسى بجانبه لأنهما لطالما لمعا حوالى 20 عامًا وكانا مستواهما رائعًا لمدة طويلة.

 

وتابع يورجن كلوب : تطور مستوى محمد صلاح كثيرا منذ التحاقه بليفربول وهو أحد أفضل لاعبي العالم إن لم يكن أفضلهم، صلاح لاعب من طراز عالمي، والأهم أن يحافظ على استمراريته وتألقه، كذلك شخصيته وطموحة، إذا حافظ على ذلك، سيبقى على ذلك المستوى وأنا أتمنى ذلك.

 

هدف مانشستر سيتي

 

وعن هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي، قال يورجن كلوب: الهدف يعد واحدا من أفضل أهداف الموسم، اعتقد أنه هدف الموسم حتى الآن، وأحد أفضل أهداف محمد صلاح على الإطلاق، أعجبنى أيضا هدفه أمام توتنهام وأيضًا أمام نابولى والذى يعد من أهم الأهداف لأنه كان يتحتم علينا الفوز حينها.

 

واختتم يورجن كلوب قائلا: أحرز صلاح أهدافًا رائعة ضد تشيلسى ومانشستر سيتي، صلاح سجل أهدافًا كثيرة، أتذكر معظمها لكن يبقى الهدف ضد السيتى هو الأفضل، فمراوغة وإسقاط لاعبى أحد أفضل لاعبى الدفاع فى العالم ليس أمرًا سهلاً، أمر رائع ما فعله صلاح.

 

يذكر أن محمد صلاح ينتظر تحقيق أرقام قياسية أمام واتفورد وهي: 

 

  • حال تسجيل محمد صلاح في شباك واتفورد، سيصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني في القائمة برصيد 103 هدف، خلف الإيفواري ديديه دروجبا الذي سجل 104 هدفًا.
  • حال تسجيل محمد صلاح في شباك واتفورد، سيتصدر الفرعون المصري قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يتقاسمها في الوقت الحالي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، برصيد 6 أهداف لكل منهما.
  • حال تسجيل محمد صلاح في شباك واتفورد، سيصبح قد سجل في 6 مباريات متتالية في البريميرليج، و8 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، وهو ما لم يحققه “ مو” من قبل مع ليفربول، منذ انضمامه لصفوفه عام 2017.
  • حال تسجيل محمد صلاح في شباك واتفورد، سيرفع رصيده لـ 10 أهداف مع ليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات وذلك في 10 مباريات فقط، وسيكون الموسم الخامس على التوالي الذي يسجل فيه صلاح 10 أهداف على الأقل مع “ الريدز”.
  • حال مشاركة محمد صلاح في مباراة واتفورد كأساسيًا، ستكون تلك المباراة رقم 200 التي يبدأها في التشكيل الأساسي مع ليفربول
  • حال تسجيل محمد صلاح في شباك واتفورد، سيصبح رابع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 4 مباريات للفريق خارج أرضه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.
ليفربول محمد صلاح الريدز مانشستر سيتي البريميرليج

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