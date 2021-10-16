يورجن كلوب : هدف محمد صلاح فى مرمى مانشستر سيتي عالمى

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح نجم الريدز يعد من أحد أفضلِ اللاعبين فى العالم بالوقت الحالي، إن لم يكن أفضلَهم مشيرا إلى أن هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي يعد واحد من أفضلِ أهدافه على الإطلاق.

ويستضيف اليوم السبت فريق واتفورد نظيره فريق ليفربول الإنجليزي فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا فى إطار منافسات بطولة دوري البريميرليج على أن تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وقال يورجن كلوب فى تصريحات تلفزيونية : بالتأكيد محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين فى العالم رغم أننى لست متأكدا من وضع النجمين رونالدو وميسى بجانبه لأنهما لطالما لمعا حوالى 20 عامًا وكانا مستواهما رائعًا لمدة طويلة.

وتابع يورجن كلوب : تطور مستوى محمد صلاح كثيرا منذ التحاقه بليفربول وهو أحد أفضل لاعبي العالم إن لم يكن أفضلهم، صلاح لاعب من طراز عالمي، والأهم أن يحافظ على استمراريته وتألقه، كذلك شخصيته وطموحة، إذا حافظ على ذلك، سيبقى على ذلك المستوى وأنا أتمنى ذلك.

هدف مانشستر سيتي

وعن هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي، قال يورجن كلوب: الهدف يعد واحدا من أفضل أهداف الموسم، اعتقد أنه هدف الموسم حتى الآن، وأحد أفضل أهداف محمد صلاح على الإطلاق، أعجبنى أيضا هدفه أمام توتنهام وأيضًا أمام نابولى والذى يعد من أهم الأهداف لأنه كان يتحتم علينا الفوز حينها.

واختتم يورجن كلوب قائلا: أحرز صلاح أهدافًا رائعة ضد تشيلسى ومانشستر سيتي، صلاح سجل أهدافًا كثيرة، أتذكر معظمها لكن يبقى الهدف ضد السيتى هو الأفضل، فمراوغة وإسقاط لاعبى أحد أفضل لاعبى الدفاع فى العالم ليس أمرًا سهلاً، أمر رائع ما فعله صلاح.

يذكر أن محمد صلاح ينتظر تحقيق أرقام قياسية أمام واتفورد وهي: