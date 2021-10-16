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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتزامن مع اليوم الوطني الخمسين..

الإمارات .. إقامة زفاف جماعي لـ 50 عريسا

حفل زفاف
حفل زفاف

أصدر الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة قرارا بإقامة عرس جماعي لـ 50 عريسا بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين وافتتاح مجلس البيت متوحد بمنطقة الجزيرة الحمراء.

وأوضح ولي عهد رأس الخيمة أن دعم الأعراس الجماعية يأتي في إطار تشجيع الشباب من أبناء الوطن على الزواج دعما لاستقرار الأسرة وتوفير متطلبات العيش الكريم لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

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وبيًن إن الأعراس الجماعية التي تشهدها ربوع دولتنا تعد ثمرة من ثمار مسيرة الخير الذي أرسى قواعدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  الذي وضع رفاهية المواطن واستقراره في مقدمة أولوياته وهو ما تسير عليه القيادة الرشيدة التي جعلت من مصلحة أبناء الوطن وبناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار والترابط الاجتماعي غايتها في إطار مساعي الدولة الرامية إلى الابتعاد عن المغالاة في تكاليف الزواج وتكوين أسر إماراتية مستقرة ناجحة.

وأكد الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي أن تجربة الأعراس الجماعية علامة مضيئة ترسخت أركانها في مجتمع دولة الإمارات وصارت مظهرا حضاريا يعتز بها أبناء الوطن وعمقت بدورها في نفوس الجميع قيم الأباء والأجداد التي تقوم على التكافل والتعاون والتلاقي من أجل صالح أبناء الوطن جميعهم.

الامارات الشيخ زايد تكاليف الزواج رأس الخيمة اليوم الوطنى اليوم الوطني الخمسين

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