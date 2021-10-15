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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات..عبدالله بن زايد لـ اللجنة اليهودية الأمريكية: يجب بلورة حلول مستدامة تحقق السلام

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقاء نظيره الأمريكي

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية "AJC" في واشنطن.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية جرى خلال اللقاء، الذي جاء في إطار زيارة  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لأمريكا، بحث العديد من الملفات ومنها العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وجهود البلدين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل، ودوره في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والتطور، بالإضافة إلى دوره في فتح آفاق للتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات المهمة والحيوية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية "AJC"، مشيداً بدورها في تعزيز التفاهم المشترك ونشر قيم التعايش والتسامح بين الشعوب.

وأشار إلى أهمية البناء على الاتفاق الإبراهيمي، من أجل بلورة حلول شاملة ومستدامة تقود إلى تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد أكد، الأربعاء، أن دولة الإمارات تتطلع إلى إنهاء النزاع في اليمن بأسرع وقت والتعاون مع المجتمع الدولي لإعادة إعماره.

وأضاف، خلال لقاء نظيريه الأمريكي والإسرائيلي، أنه "لا يجب أن يكون هناك "حزب الله" جديد في اليمن يهدد حدود السعودية".

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عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية واشنطن الامارات

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