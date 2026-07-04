الرئيس الصومالي يعلن إطلاق عملية عسكرية حاسمة لتطهير البلاد من الإرهابيين

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الحكومة ستطلق عملية عسكرية حاسمة لتطهير البلاد من فلول الميليشيات الإرهابية.

وأكد الرئيس حسن - خلال كلمة ألقاها في حفل تكريم اللجنة المنظمة لفعالية احتفالات الأسبوع الوطني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية متكاملة للقضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاع الشعب على تفاصيل هذه الخطة قريبا.

وجدد الرئيس الصومالي دعوته للشباب الذين تم تضليلهم من جانب الإرهابيين إلى العودة من الفكر المتطرف، متعهدا بمنحهم العفو العام وإدماجهم في المجتمع.