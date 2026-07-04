أول طائرة صينية للمسح الجوي الشامل تكمل رحلتها الأولى

أعلنت شركة صناعة الطيران الصينية، اليوم /السبت/، إكمال طائرة المسح الشامل للغلاف الجوي ذات الجناحين الثابتين من طراز "واي-12 إف"، وهي الأولى من نوعها في الصين، رحلتها الأولى في هاربين، حاضرة مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

وخضعت المنصة القائمة على طائرة "واي-12 إف" لعمليات دمج وتعديل واسعة شملت أكثر من 60 مجموعة من معدات المهام، بما يتناسب مع الكشف ثلاثي الأبعاد عالي الحساسية عن الجسيمات العالقة في الغلاف الجوي، والملوثات الغازية، والغازات الدفيئة، والخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه السُحب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأصبحت الطائرة الآن قادرة على إجراء مسوح جوية متكاملة للكشف عن ملوثات متعددة، والغازات الدفيئة، ومياه السُحب.

وتعد طائرة "واي-12 إف" طائرة توربينية مروحية من فئة الثمانية أطنان، طورتها مجموعة هاربين المحدودة لصناعة الطائرات التابعة لشركة صناعة الطيران الصينية بشكل مستقل، وتتميز بقدرة تحميل فائقة ومزايا في مساحة المقصورة.