برفقة يسرا.. إلهام شاهين تتألق فى أحدث ظهور من مهرجان الجونة

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين فى الصورة برفقة الفنانة يسرا من مهرجان الجونة، مما نال إعجاب متابعيها.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين خلال مشاركتها بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي أنها منبهرة بالعمل الذي شهده محيط مسرح البلازا بعد الحريق الذي نشب قبل يوم واحد من الافتتاح.





على جانب أخر قالت إلهام شاهين في تصريحات لـ موقع صدى البلد: لم أستطع متابعة ردود الأفعال على تصريحاتي بخصوص التبرع بالأعضاء، ولكن بعض الأصدقاء نقلوا لي بعض مما انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي.



وأضافت: كل واحد حر، لقد اتخذت هذا القرار بنية الخير، وقد أكد عدد من الشيوخ على قيمة هذا الفعل ومدى نفعه.