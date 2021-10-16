محافظ بنى سويف يوجه بسرعة إصلاح هبوط مفاجئ محدود في الصحراوي الغربي

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بالانتقال لمعاينة البلاغ الوارد لغرفة عمليات المحافظة بحدوث هبوط محدود في جانب من الطريق الصحراوي الغربي، مشددا على اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة وسرعة استدعاء مسئولي هيئة الطرق لسرعة إصلاح الهبوط وعودة حركة سير السيارات بكامل الطريق

وانتقل السكرتير العام المساعد للموقع ، واستقبله الأستاذ ناصر سيف رئيس المدينة ، بموقع الهبوط المحدود قبل كمين سمسطا بحوالي 500متر من اتجاه القاهرة أسيوط ، وهو عبارة عن حفرة في الطبقة الأسفلتية بذلك الجزء المحدود من أقصى الجانب الأيسر في طرف الطريق

وتم إبلاغ هيئة الطرق مع التواحد الأمني و المرور ، حيث تم تأمين مكان الهبوط بحواحز بعيد عن منطقة العمل ، وحضر المختصون من هيئة الطرق وتسلموا الموقع من الوحدة المحلية

وشدد السكرتير العام المساعد بضرورة عمل الحواجز وتعليق لوحات اشارية مضيئة لتحويل الطريق بعيدا عن مكان الهبوط ولتحقيق السيولة المروريه على الطريق و بشكل يسمح للهيئة إصلاح الموقع