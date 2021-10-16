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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تعليق طليقة وائل كفوري على الحادث.. وفاة السيناريست كرم النجار

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت أول تعليق من طليقة وائل كفوري ، وفاة السيناريست كرم النجار ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

عمرو دياب يتألق في حفل "العقبة" وسط حضور جماهيري كبير

أحيا النجم الكبير عمرو دياب مساء أمس حفلًا في مدينة العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري كبير، وقام الهضبة بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها اغاني ألبومه الجديد "عيشني".


بعد تعرضه لحادث مروع .. أول تعليق من طليقة وائل كفوري

نشرت أنجيلا بشارة - طليقة الفنان وائل كفوري - صورة للقديسة مريم العذراء عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وعلقت عليها قائلة: «الحمدلله ع سلامتك أبو ميشيل وائل بخير الحمدلله»، في رسالة مباشرة لزوجها السابق بعد الحادث المروع الذي تعرض له.


وفاة السيناريست الكبير كرم النجار صباح اليوم

أعلن الفنان منير مكرم - عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية - وفاة السيناريست كرم النجار، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب منير مكرم ، في منشوره على فيسبوك: «الدوام لله .. المؤلف الكبير كرم النجار»، ولم يكشف منير مكرم أي تفاصيل خاصة بموعد الجنازة وتشييع الجثمان.


فحوصات للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي.. مقرب من وائل كفوري يكشف حالته الصحية

كشف مصدر مقرب من الفنان وائل كفوري أخر تطورات حالته الصحية بعد الحادث الذى تعرض له خلال الساعات الماضية .

وأكد المصدر ان وائل كفوري تعرض الى إصابات بسيطة ويتواجد حالياً داخل احدى المستشفيات . 

 

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

نشر عصام ميلاد نصرالله، مدير أعمال الفنانة دوللي شاهين، صورًا لها، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلنًا تعرضها للاعتداء بالضرب، أمس الخميس 14 من أكتوبر.

وكتب مدير أعمال دوللي شاهين ، في تعليقه على صورها: «حالتها النفسية سيئة.. الاعتداء على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ونقلها إلى المستشفى.. ربنا يحافظ عليكي.. ربنا يشفي الفنانة اللبنانية دوللي شاهين.. أصيبت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها وتم نقلها للمستشفى؛ بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليها».

 

لا تستطيع الكلام.. تطورات حالة دوللي شاهين بعد ضربها من بلطجية

تواصل موقع صدى البلد، مع عصام ميلاد نصرالله، مدير أعمال الفنانة دوللي شاهين، للاطمئنان على حالتها الصحية، بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح، وإصابتها بكدمات متفرقة في أنحاء جسدها.

وأكد مدير أعمال دوللي شاهين، أن الاعتداء عليها بالضرب، وأن هذه الصور ليست من مشهد تمثيلي، إذ أنها انتهت من تصوير مشاهدها كاملة في مسلسل المماليك، قبل أيام، وأن شخصيتها في أحداث المسلسل “خبيرة أبراج” ولا توجد بالأحداث مشاهد ضرب.

 

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