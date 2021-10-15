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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

دوللي شاهين
دوللي شاهين

نشر عصام ميلاد نصرالله، مدير أعمال الفنانة دوللي شاهين، صورًا لها، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلنًا تعرضها للاعتداء بالضرب، أمس الخميس 14 من أكتوبر.

 

وكتب مدير أعمال دوللي شاهين ، في تعليقه على صورها: «حالتها النفسية سيئة.. الاعتداء على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ونقلها إلى المستشفى.. ربنا يحافظ عليكي.. ربنا يشفي الفنانة اللبنانية دوللي شاهين.. أصيبت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها وتم نقلها للمستشفى؛ بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليها».

 

كانت دوللي شاهين، تواصل تصوير مشاهد دورها فى مسلسل المماليك، خلال الأيام الماضية، حيث انتهت من 80٪ من مشاهدها فى العمل المقرر عرضه فى شهر ديسمبر المقبل.

 

وتدور أحداث مسلسل المماليك في العصر الحديث، حول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون فى الكثير من المشكلات ويسيطرون على من حولهم.

 

وتجسد دوللى خلال أحداث المسلسل دور سيدة تدعى نانى خبيرة أبراج.

 

ومسلسل المماليك يعيد فكرة عرض نوعية  المسلسلات الــ 06 حلقة مرة أخرى على الشاشة، بعد الابتعاد عنها مؤخرا.

 

مسلسل المماليك 

يواصل المنتج والمخرج حازم فودة تصوير مسلسل المماليك بمنقطقة شبرامنت، واقترب من إنهاء تصويره، حيث من المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل.

 

أبطال مسلسل المماليك

مسلسل المماليك من بطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، دوللى شاهين، محمد لطفى، فيدرا، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسى صلاح، حنان سليمان، رامى غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، المشرف على الانتاج احمد ذكر، منتج فنى سيد ذكر، إنتاج شركة بيست ميديا، ومن إخراج حازم فودة.

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