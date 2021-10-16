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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا قال البرلمان العربي في جلسته اليوم بشأن إكسبو 2020؟

صدى البلد

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن استضافة وتنظيم دولةً الإمارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020 يعكس الثقة الدولية في قدرة دولة الإمارات وريادتها في توفير الحلول للمشكلات العالمية، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،وجهود محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مباركا لدولة الإمارات استضافتها وتنظيمها لهذا الحدث.

 

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. 

 

وهنأ "العسومي"، دولة الإمارات بالفوز المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 حتى 2024، مشددا على أنه  يعد تتويجاً لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 

وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أن يصبح مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف 

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