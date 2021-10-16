استشاري الجراحة العامة والأورام يحذر من السوشي: يسبب سرطان المعدة

حذَّر الدكتور عطية خفاجة، استشاري الجراحة العامة والأورام، من بعض أنواع الطعام التي قد تتسبب في أورام الجهاز الهضمي والمعدة.

وأوضح عطية خفاجة خلال استضافته ببرنامج «أنا والطبيب» تقديم الإعلامية ماري نعيم المذاع على قناة " صدى البلد 2"، أن هناك عددا من الأكلات التي تسبب أمراضا في المعدة، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتغاضى المريض عن أي ألم في المعدة يظل معه لمدة ـسبوعين مستمرين، دون أن يزور الطبيب.



وأكد عطية خفاجة، أن تعب المعدة لا يجب أن يتجاهله المريض طالما يأخذ علاجا، لافتا إلى أنه يجب في تلك الحالة، اللجوء إلى الفحوصات اللازمة من مناظير وأشعة ورنين.



وأشار عطية خفاجة، إلى أن الشوشي «الأسماك النيئة»، سبب كبير جدا لأورام المعدة.