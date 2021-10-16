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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عميد تكنولوجيا وتعليم حلوان : برنامج تأهيل المعلمين يواكب التقدم |صور

الدكتور إبراهيم لطفي
الدكتور إبراهيم لطفي

تستقبل كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الدفعة الرابعة لبرنامج تأهيل المعلمين مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

يأتى البرنامج برعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد الكلية والدكتور حسام حسن عبد الغني وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور وائل ابراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و منسق البرنامج و الدكتور مصطفى رفاعي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان أن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة.

وصرح “لطفي” فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن برنامج تأهيل المعلمين  يهدف إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة لإكساب  هذه  الفئه  التأهيل اللازم  لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية  وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

واكد على انتظام الدراسة بالحضور الكامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ببرنامج تأهيل المعلمين ينطلق، وأن البرنامج من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة ويواكب التقدم التكنولوجى الذى تشهده البلاد. 

وأضاف عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان أن الإهتمام بالتعليم الفني يثري العملية التعليمية حيث تقدم للكلية طلاب من محافظات متعددة منها ( المنيا ،أسيوط، أسوان، الدقهلية، البحيرة  .....الخ ) مما يدفع بالتعليم الفني إلي الأمام على مستوى الجمهورية .
 

قدم  الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية  التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب البرنامج، بمناسبة بدء العام الدراسي، ونبه على ضرورة  تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم الصحية خلال العام الجامعي الجديد .


وأوضح منسق البرنامج إلى أن التزام طلاب البرنامج وتفوقهم يُعطي دفعة قوية لمستقبل أفضل حيث أن كثير من خريجي البرنامج تقدموا للالتحاق بالدراسات العليا .


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تلقت خطابا من كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، تعلن فيه عن فتح الباب لمن يرغب في التقدم للحصول على بكالوريوس تعليم صناعي، من مدرسي العملي الحاصلين على معهد فني صناعي أو دراسات تكميلية يمارسون عملهم كمدرس عملي أكثر من 3 سنوات وعلى رأس العمل بالوزارة حاليا .

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تأهيل المعلمين برنامج تأهيل المعلمين جامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان اخبار التعليم

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