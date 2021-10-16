عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ولاية الجد على أبناء نجله المتوفى .. تعرف على آراء العلماء

ولاية الجد على أبناء
ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفي

 ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفى.. موضوع يشغل بال كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من كان فقد الأب او انفصل والده عن أمه، إلا أن ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفي فيها خلاف بين المذاهب الأربعة.

واختلف العلماء فيما يتعلق بترتيب الولاية على الأبناء في المال بعد وفاة الأب إلى عدّة أقوال، أما ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفي تأتي في المرتبة الرابعة حيث تكون حضانة الأبناء حقّاً مشتركاً بين الزوجين في حال استقرار الزواج بينهما واستمراره، فإذا طلّق الأب زوجته، أو توفّاه الله -تعالى- انتقلت إلى الأم باتفاق العلماء، ولا يتقدّم أحدٌ على حقها هذا ولو كان وصيّاً من قبل زوجها قبل موته، فإذا كان في الأم مانعاً من الحضانة؛ انتقل الحقّ إلى أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثمّ إلى الجدة، ثمّ إلى أمهات الأب الأقرب فالأقرب، ثمّ إلى الجد، ثمّ إلى الأخت الشقيقة، ثمّ إلى الأخت لأم، ثمّ إلى الأخت لأب، ثمّ تأتي الخالة الشقيقة، ثمّ الخالة لأم، ثمّ الخالة لأب، ثمّ العمّة الشقيقة، ثمّ العمّة لأم، ثمّ العمة لأب، ثمّ بنات الإخوة الأشقاء، ثمّ بنات الإخوة لأم، ثمّ بنات الإخوة لأب، ثمّ بنات الأخوات الشقيقات، ثمّ بنات الأخوات لأم، ثمّ بنات الأخوات لأب، ثمّ لبنات أعمام أبيه، ثمّ بنات عمات أبيه أيضاً، ثمّ ينتقل الحقّ لباقي العصبة الأقرب منهم فالأقرب، ثمّ لذوي الأرحام، ثمّ إلى الحاكم .

 

حكم ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفى


تنتقل ولاية تزويج المرأة بعد وفاة والدها إلى جدها من جهة والدها وإن علا، فإن لم يكن لها جدٌّ انتقلت الولاية لأبنائها إن كان لها أبناء، وإلّا فإنّ الولاية تنتقل إلى إخوانها الأشقاء، ثمّ إلى إخوانها لأب، ثمّ إلى أبناء إخوانها الأشقاء، ثمّ إلى أبناء إخوانها لأب، ثمّ إلى أعمامها الأشقاء، ثمّ إلى أعمامها لأب، ثمّ إلى أبناء أعمامها الأشقاء، ثمّ إلى أبناء أعمامها لأب، فإن لم يكن لها عصبةٌ، أو كان عصبتها بعيدين بحيث لا يمكن لهم تزويجها، أو أنّهم امتنعوا عن تزويجها بالكفء؛ انتقلت ولاية تزويجها إلى القاضي.

 

هل يرث الأحفاد من جدهم نصيب أمهم المتوفاة قبل الجد؟

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز إعطاء أولاد أختك ميراث أمهم كما لو كانت على قيد الحياة.

وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «هل لأولاد أختي المتوفاة قبل أبيها ميراث منه؟»، أنه للحصول على الوصية الواجبة لابد من شروط ومنها ألا يزيد على ثلث التركة بالوصية الواجبة، وأن يكون الأصل قد مات فى حياة أبيه أو أمه، أى أن الأب أو الأم ماتا فى حياة الجد أو الجدة، وألا يكون هذا الفرع مستحقا لأي جزء من أجزاء التركة بأن يوجد من يحجبه من الميراث.

وأكد أن الوصية الواجبة سميت بهذا الاسم لأن الجد أو الجدة عندما ماتا ولم يوصيا لأحفادهما حتى يأخذوا حق أبيهم أو أمهم من التركة جعل القانون عليهما أن يأخذا من تركتهما بمقدار ما كان سيرث ابنهما أو ابنتهما ويعطيا لأبنائهم الذين ليس لديهم حق في تركة جدهم أو جدتهم.

وأفاد بأن الوصية الواجبة حددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8.

وألمح إلى أن القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.

وأكمل: أن القانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، مضيفًا وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.

واستطرد: وما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصري 71 سنة 1946م في مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد معناه المصلحة في نطاق القدر الذي تجوز الوصية به.

جدير بالذكر أن المستند الشرعي الذي اعتمده المشرعون للوصية الواجبة هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من التابعين وغيرهم من الأئمة كسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وابن حزم وابن جرير الطبري وغيرهم من أن الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين أخذًا من قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» سورة البقرة آية 180.

ورأى العلماء أن هذه الآية محكمة غير منسوخة كما رجحه كثير من المحققين من أهل التفسير وغيرهم فالأقارب من غير الورثة تجب لهم الوصية بمقتضى هذه الآية الكريمة.

وذكر العلماء الحكمة من تشريع نظام الوصية الواجبة كما ذكر بعض المعاصرين: هو الحفاظ على الأسرة موحدة ومتماسكة وأن فيها إقامة للعدل ومعالجة مظاهر الظلم وما ينتج عنها من بؤس وحرمان وفقر، ذلك أنه في حالات كثيرة يتوفى الابن قبل والده ويكون لذلك الوالد أبناء يمنعون أبناء المتوفى من الميراث وعندها يحرمون نصيبهم من مال ربما كان لأبيهم اليد الطولى في جمعه وتثميره فيؤول هذا المال إلى ملك الأعمام بحقهم في الميراث وينالون بسببه حظهم الوافر من المتاع الدنيوي وأبناء المتوفى إلى جانبهم يعانون شظف العيش وفي هذا تقطيع لآصرة الرحم وبعث الأحقاد واستشعار لمرارة الظلم والحرمان فجاء قانون الوصية الواجبة المستمد من نظرات صائبة لنفر من صالحي السلف فقهاء ومحدثين ليسد هذه الثلمة وليعالج مصدرًا من مصادر الشكوى التي غدت تتعالى وتتكر في مجتمعنا من خلال ما أذنت به مرونة آراء الفقهاء من تشريع (الوصية الواجبة).

ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفى حكم ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفى ولاية الجد على أبناء ابنه هل يرث الأحفاد من جدهم نصيب أمهم المتوفاة العلماء

ترشيحاتنا

جرثومة الخريف كلمة السر وراء تسمم الأطفال.. اكتشف أعراض داء الشيجيلا

وصول 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى مصر

منطق"الست بتفوّت علشان تعيش".. مايا مرسي: هيدخلها في دايرة عنف .. فيديو

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ الطعن ضد النائب ديفيد أميس

صلاة المسافر في وسيلة المواصلات ..كل ما تريد معرفته عن ضوابطها الشرعية

890 مليار جنيه.. هيئة التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

أخبار الزمالك..توسكر يشكو للكاف من أبناء ميت عقبة..وأوليفيرا يشيد بتألق أبو جبل

والد ياسمين صبري بعد غيابها عن فرح شقيقها: مش متخيل الجحود ده..فيديو

نبيل الحلفاوي بعد تعادل الأهلي: "حاسس إنه زهقان ومكبر دماغه"

التموين تعلن تفاصيل اكتشاف بطاقة تموينية لـ الرئيس السيسي في المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

فيديو

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

فيديو جراف.. هل تعود شمس البارودي للفن مجددا ؟.. ابنها يجيب

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ