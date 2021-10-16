وديًا .. البنك الأهلي يتعادل مع سموحة استعدادا للموسم الجديد

إنتهت منذ قليل المباراة الودية التجريبية التي جمعت فريقي البنك الأهلي وسموحة ضمن إستعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

افتتح فادي فريد مهاجم فريق البنك الأهلي أهداف المباراة في الدقيقة 12 من عمر شوط المباراة الأول عندما تسلم تمريرة إسحاقو يعقوبو الوافد الجديد وسددها مباشرة في شباك سموحة ومع مطلع شوط المباراة الثاني أدرك فريق سموحة هدف التعادل من ركلة جزاء في تجربة قوية للفريقين.



أشرك خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 25 لاعباً علي مدار شوطي المباراة من أجل تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في إفتتاح مباريات فريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز النسخة 63 والمقرر لها الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري

وشهدت المباراة عودة أحمد ياسر للمشاركة في المباريات بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به مع نهاية الموسم الماضي.