تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

تستعد كتيبة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، لخوض مباراة قوية أمام فالنسيا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويستقبل البارسا ضيفه خفاش فالنسيا في ملعب الكامب نو، مساء الأحد، في أول لقاء لكتيبة البلوجرانا بعد فترة التوقف الدولي.

وفيما يلي تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد فالنسيا:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: بيكيه – جارسيا – ألبا ومينجيزا.

الوسط: بوسكيتس – دي يونج – وجافي.

الهجوم: فاتي – ديباي وكوتينيو.

كما أعلن نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد لاعبه بيدري حتى صيف عام 2026.

وبحسب بيان النادي عبر موقعه الإلكتروني، تم وضع شرط جزائي في العقد يُقدر بـ مليار يورو، كأكبر الشروط الجزائية في عقود لاعبي كرة القدم بالتساوي مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني.

وانتقل بيدري لصفوف نادي برشلونة عام 2019، قادمًا من لاس بالماس الإسباني مقابل 20 مليون يورو.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد بيدري مع نادي برشلونة بنهاية الموسم الجاري 2021-2022.

يذكر أن بيدري تواجد في قائمة المرشحين الثلاثين للفوز بالكرة الذهبية “ بالون دور” كأفضل لاعب في العالم عن عام 2021.