البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة بالبرنامج العاشر لقادة الأطباء الشبان نهاية أكتوبر







أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تعاون الأكاديمية وهيئه الشراكة بين الأكاديمياتIAPورد ما يفيد بشأن تعاون الIAP مع المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا ESMT لعقد البرنامج العاشر لقادة الأطباء الشبان YPLخلال الفترة من 22وحتى 26 أكتوبر2021 تزامنًا مع قمة الصحة العالمية فى برلين -ألمانيا .

واوضحت أنه يجب ان يتمتع المرشحون بالصفات التالية: لهم وظائف في التعليم الطبي والقيادة السريرية والصحة العامة والسياسة الصحية والخدمات الصحية – الإدارة – أظهروا صفة القيادة في المهن التي يختارونها – متحمسون ولديهم مهارات اتصال متميزة وقدرة ورغبة وشخصية لتمثيل مهنة الطب بشكل جيد عند التفاعل مع كبار المهنيين من القطاعات المتعددة المشاركة فى قمة الصحة العالمية – بالاضافة الى استعدادهم بعد المشاركة للانخراط مع شبكة YPL الأوسع.تسعى الIAP إلى مشاركة 20 من القادة الأطباء الشبان المتميزيين الذين يقل أعمارهم عن 40 عام وتشجيع المشاركة النسائية فى هذا البرنامج.

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وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لإنشاء وتطوير مكاتب لنقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار لزيادة تنافسية البحث العلمي، وذلك في إطار رؤية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للنهوض بالابتكار والعلوم التطبيقية وريادة الأعمال وربط البحوث العلمية التطبيقية وتطويعها.



وقالت الأكاديمية إن ذلك لحل التحديات الخاصة بالتنمية الاقتصادية ودورها في إنشاء مشروعات صغيرة قائمة على الاقتصاد المعرفي تخلق فرص عمل مستدامة للشباب المصرى.



وأوضحت أنها ستقدم دعما ماليا للمساعدة في إنشاء وتشغيل أو تطوير المكاتب، وتوفـير التدريب اللازم لأعضــاء المكتب داخل وخارج مصر، إلى جانب توفير فرص التواصل بين جميع المكاتب لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفـــير الدعم المالي والفني لتسجيل براءات الاختراع من الموصى بها من مكاتب التسويق.

