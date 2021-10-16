محافظ أسوان يكشف تفاصيل احتفالية تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس.. فيديو

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أن الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس بأسوان مرتين في العام الأول يوم 22 أكتوبر ويوم 22 فبراير مؤكدا أن الاحتفالات ستبدأ منذ الغد حتي يوم 22 ، مؤكدا أن الملك رمسيس تم نقله على أيدي المصريين مرتين .

وأضاف أشرف عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولى المصرية " ، أن تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس تعتبر ظاهرة فلكية نادرة من نوعها وخلال الأيام القادمة سنرى هذه الظاهرة ، مؤكدا أن محافظة أسوان بالكامل تعتبر تحفة اثريه .

وأوضح أشرف عطية ، أن احتفالية تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس التي ستبدأ من غدا سيكون بها 10 فرق فنية مشاركة وتقدم كافة الفنون المختلفة ، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ليوم الاحتفال لأنه سيكون هناك أعداد كبيرة من السياح في الاحتفالية .