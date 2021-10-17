عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ومواصفات تحفة أوبو القادمة هواتف Oppo Reno7

تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر ومواصفات تحفة أوبو القادمة هواتف Oppo Reno7

كشفت تسريبات للمرة الأولى سعر وعدد من مواصفات هواتف الفئة المتوسطة Oppo Reno7 الأكثرتميزا والقادمة من شركة أوبو الصينية، وذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق مجموعة هواتف Reno6 في أوروبا.

وبحسب موقع GSMArena هواتف أوبو القادمة Oppo Reno7 ستأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتز ، وجودة FHD + ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

أوبو تعلن الموعد الرسمي لـ هاتف Oppo K9s.. مواصفات

بعد إطلاقه.. 5 مميزات في هاتف أوبو Oppo A55 نسخة 4G


وستقدم هواتف Oppo Reno7 كاميرا خلفية رباعية الأساسية ستكون بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX766 من شركة سوني اليابانية، وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعرى للماكرو والعمق دقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

وستحتوى هواتف أوبو Oppo Reno7 على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط ، وتقنية اتصال NFC ، ومكبرات صوت استريو. 

وستعمل هواتف Oppo Reno7 بمعالج من نوع Dimensity 920 من شركة ميديا تيك ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجابايت رام من نوع  LPDDR4X وذاكرة تخزين 256 جيجابايت من نوع  UFS 3.1 . 

وستبدأ أسعار هواتف أوبو Oppo Reno7  من 513 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 8 آلاف جنيه مصرى ، وذلك لأصغر نسخة . 
 

هواتف أوبو أوبو افضل هواتف أوبو مواصفات هواتف Oppo Reno7 سعر هواتف Oppo Reno7

ترشيحاتنا

في الذكرى الأولى لرحيله.. شهيرة تكشف أسرارا لأول مرة عن محمود ياسين

شاهد على الحرب العالمية الثانية.. تعرف على مقتنيات كهف روميل فى مطروح

تفاصيل حالة بيل كلينتون الصحية بعد إصابته بـ تعفن الدم

نجت بأعجوبة.. سقوط نيزك من السماء على سرير امرأة|صور

الصين تطلق صاروخاً نووياً وأمريكا ترد..تفاصيل

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة .. فيديو

عقوبة وقف قيد جديدة .. شيكابالا يغرّم الزمالك مليون دولار |تفاصيل

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

لجنة برلمانية تناقش طلب إحاطة ضد وزير التربية والتعليم.. الإثنين المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول كلب موسوعة جينيس لـ حمل أكبر عدد من كرات التنس داخل فمه|صور

نوستالجيا .. المريلة|كيف تغيرت من الشكل الطفولي للكاجوال

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ