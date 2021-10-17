عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح عيد : صراع قيادات الإرهابية هو الفصل الأخير لهم

إبراهيم منير و محمود
إبراهيم منير و محمود حسين

قال سامح عيد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الصراع الأخير الذي شهدته جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج بين جبهتي إبراهيم منير القائم بـ أعمال مرشد الإخوان الإرهابية، والإرهابي المتواجد فى تركيا محمود حسين، ينبأ بأنه الفصل الأخير في حركة الجماعة الإرهابية وأنها لن تعود كما سبق".

وأضاف خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامية لميس الحديدي، "قائلاً : " إنتهى موضوع التنظيم الدولي   ومحلياً في مصر ايضا ".

وتوقع أنه في غضون عقد من الزمان ستصبح جماعة الاخوان  الإرهابية جزءاً من التاريخ قائلاً : "الانشقاقات  السابقة كانت على مستوى  القاعدة ولم تصل للقمة،  وهذا هو الفارق، حيث إن الصراع الأخير على مستوى القمة والقيادات المؤثرة".

وأشار  إلى أن الصراع الأخير مشهد مختلف تماماً عن ما سبق قائلاً : الإخوان هي جماعة وظيفية  قائمة على التسويق  لأنفسهم  خارجياً،  وكانت مثل هذه الصراعات تتم داخلياً ،  لكن اللافت  هذه المرة والذي يمثل مشهداً خطيراً أن  الصراع بات برمته علانية دون مواربة ".

وتابع:  البيانات بقت خارجة لكل العالم وكل القنوات الدولية والبيانات تخرج وتذاع علنياً، مشدداً أن هذا هو الانشقاق الأكبر  الذي تشهده الجماعة منذ بدايتها في عام 1928 ،  ولم تشهد نظيراً لها  من قبل : " فصل المرشد أو نائبه هي سابقة غير معهودة  من قبل لم تحدث".
 

 

 

الجماعات الارهابية الإخوان الإخوان الإرهابية مرشد الأخوان أبراهيم منير محمود حسين تركيا

ترشيحاتنا

عاجل| اختطاف 17 مبشراً أمريكياً في هذه الدولة.. تفاصيل

أجرأ فساتين 5 نجمات فى اليوم الثالث لمهرجان الجونة .. شاهد

أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل.. صلاة الفجر بدون تباعد بين المصلين في الحرم المكي

هل يحاسب الله العبد على ذنوب قديمة تاب منها؟.. الإفتاء توضح

تطلقها آبل غدا.. تسريبات تكشف أجهزة MacBook Pro

موعد مباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة .. فيديو

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

تفاصيل حالة بيل كلينتون الصحية بعد إصابته بـ تعفن الدم

بعد هروبه من الشرطة.. مقتل مصاص دماء أطفال على يد الشعب|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هروبه من الشرطة.. مقتل مصاص دماء أطفال على يد الشعب|صور

نجت بأعجوبة.. سقوط نيزك من السماء على سرير امرأة|صور

دخول كلب موسوعة جينيس لـ حمل أكبر عدد من كرات التنس داخل فمه|صور

نوستالجيا .. المريلة|كيف تغيرت من الشكل الطفولي للكاجوال

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ