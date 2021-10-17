سامح عيد : صراع قيادات الإرهابية هو الفصل الأخير لهم

قال سامح عيد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الصراع الأخير الذي شهدته جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج بين جبهتي إبراهيم منير القائم بـ أعمال مرشد الإخوان الإرهابية، والإرهابي المتواجد فى تركيا محمود حسين، ينبأ بأنه الفصل الأخير في حركة الجماعة الإرهابية وأنها لن تعود كما سبق".

وأضاف خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامية لميس الحديدي، "قائلاً : " إنتهى موضوع التنظيم الدولي ومحلياً في مصر ايضا ".

وتوقع أنه في غضون عقد من الزمان ستصبح جماعة الاخوان الإرهابية جزءاً من التاريخ قائلاً : "الانشقاقات السابقة كانت على مستوى القاعدة ولم تصل للقمة، وهذا هو الفارق، حيث إن الصراع الأخير على مستوى القمة والقيادات المؤثرة".

وأشار إلى أن الصراع الأخير مشهد مختلف تماماً عن ما سبق قائلاً : الإخوان هي جماعة وظيفية قائمة على التسويق لأنفسهم خارجياً، وكانت مثل هذه الصراعات تتم داخلياً ، لكن اللافت هذه المرة والذي يمثل مشهداً خطيراً أن الصراع بات برمته علانية دون مواربة ".

وتابع: البيانات بقت خارجة لكل العالم وكل القنوات الدولية والبيانات تخرج وتذاع علنياً، مشدداً أن هذا هو الانشقاق الأكبر الذي تشهده الجماعة منذ بدايتها في عام 1928 ، ولم تشهد نظيراً لها من قبل : " فصل المرشد أو نائبه هي سابقة غير معهودة من قبل لم تحدث".

