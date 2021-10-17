تنظيم إدارة المخلفات: الدولة تتكلف الكثير من أجل تجميع القمامة

قال الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن الدولة وضعت خطة للتعامل مع القمامة، المتواجدة فى المحافظات بالكامل، وتم عمل مصانع معالجة وتدوير المخالفات مرة أخري.



وأضاف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أنجى القاضي، أن التعامل مع القمامة يكلف الدولة الكثير، مؤكدًا أن الدولة تجمع 800 مليون جنيه فقط مقابل جمع القمامة.



وأوضح أن تجميع القمامة يكلف الدولة 2 ونصف مليار جنيه، لمحافظة القاهرة فقط، وبالتعالى الدولة تتحمل الكثير.

يتم تجميع

ولفت إلى أن التوعية الخاصة بوضع القمامة فى الصناديق أمر مهم للغاية، وكشف أن الجهاز يقوم بتجميع القمامة من المساكن بدلا من وضعها فى الشارع.



وأشار إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ خطة تجميع القمامة بـ المنطقة الشرقية و الغربية فى القاهرة، والتجربة تعمم على جميع المحافظات.



