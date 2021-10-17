رئيس الإنتاج الثقافى ناعيا السيناريست "كرم النجار" : من يترك أثرا لا يغيب

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، السيناريست الكبير كرم النجار، الذى رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد رحلة عطاء فنية مثمرة .

وقال جلال، إن من ترك أثرا لا يغيب عنا، والسيناريست الكبير كرم النجار ترك لنا إرثا فنيا أثرى به المجال الفنى، وسيظل تتذكره الأجيال القادمة جيلا بعد جيل، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان .

يشار إلى أن السيناريست الكبير كرم النجار تخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، كانت بدايته من خلال مسلسل اﻹنسان والجبل عام 1969، بعده قدم عشرات الأعمال مابين السينما والتليفزيون، ومن أشهر أعماله فيلم الصرخة عام 1991، ومن المسلسلات "الرقص على سلالم متحركة، الأصدقاء، بابا نور" .