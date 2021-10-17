شاهد.. شخصيات عامة ودينية يشاركون في عزاء الأنبا كاراس أسقف المحلة

شارك أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الليلة في عزاء الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها الذي أقامته كنيسة العذرا بالمحلة الكبرى بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بمحافظة الغربية ووفد من الأزهر الشريف نيابة عن الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر.

و ضم وفد الأزهر كلا من الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالمنوفية والدكتور محمد أحمد عويس مدير عام واعظ الغربية ورئيس لجنة الدعوة لبيت العائلة والشيخ خالد مدكور عضو بيت العيلة وعضو لجنة لم الشمل بالأزهر الشريف وكلا من الشيوخ محمد نبيل وسمير زيدان فرج ووليد الحلو والشيخ عبد الكريم منصور أعضاء لجنة بيت العيلة بالأزهر الشريف وممثلو الأوقاف ونواب البرلمان .



وكان الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها قد توفي أول أمس الخميس متأثرا بإصابته بكورونا .

وأكد نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر والنائب البابوى لإبيراشية المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، فى كلمته أثناء عزاء الأنبا كاراس، أنه لا ينسى محبته وأعماله، فضلا عن كل ما قدمه محفور فى القلوب والأذهان والعقول، وكل ما قدمه شىء ملموس وهذا يدل على أن علاقته بالله قوية .

وأشار الأنبا صليب أن الوقت لا يتسع للحديث عن نقاء وأعمال الأنبا كاراس وكل ما قدمه من حكمة وفضيلة سوف يتعملها منه إلى أن يلتقى به أمام رب العرش السماوى وسوف يلتقى به فى القريب العاجل حسبما يريد الرب لافتا أنه الرب يعزينا ويسندنا ويعزى كل نفس قصرت ويفرحه فى السماء، مشيرا أن الأنبا كاراس كان معروف أنه محب للجميع ولا يتأخر فى طلب أى شخص، والرب ينفعنا بصلاته وأتكون سند لنا .

كما خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي ومواطني مدينة المحلة الكبرى عقب علمهم بوفاة الأنبا كاراس الذي كان يتمتع بحب الجميع ويحرص على مشاركة أبناء المحلة الكبرى في كل المناسبات الدينية والوطنية.

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