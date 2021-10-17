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الإسكان: انهينا 1.5 مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل

صدى البلد

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن افتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، تعتبر واحدة من الحلقات التي تخص تطوير المناطق العشوائية والمناطق الغير آمنة، معقباً: "دي مش أول سلسة افتتاحات، دي تعتبر الانتهاء، حيث سيتم الانتهاء من كافة المناطق غير الآمنة كاملة في نهاية 2021".

وأضاف عبد الخالق إبراهيم في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن قضية العشوائيات مكونها الأساسي هو الإسكان، حيث يجب توفير سكن مناسب ومُيسر للمواطن المصري، مشيراً إلى أن المواطن كان يلجأ إلى السكن في الأماكن الهامشية على المدن، وبالتالي يكون سكن غير مرخص أو الأرض الذي سيبني عليها غير مرخصة.

وتابع مساعد وزير الإسكان أن لذلك ظهر العديد من العشوائيات التي تتدرج من المناطق الغير الآمنة، وبالتالي عملت الدولة على تلبية احتياجات الفئات المختلفة، مشيراً إلى برنامج الإسكان الاجتماعي، والمبادرة الحديثة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي توفير سكن لكل المصريين.

ونوه عبد الخالق إبراهيم أن الهدف من كل هذه المشروعات والمبادرة الرئاسية هي إتاحة وحدات إسكان لفئات محدودي الدخل، وبالتالي تعمل الدولة على تلبية احتياجتهم ومنع ظهور العشوائيات، وتطويرا، وتحسين جودة الحياة، والبيئة العمرانية، لبناء حياة كريمة لهم في المستقبل.

وكشف مساعد وزير الإسكان عن الانتهاء من 1.5 مليون وحدة سكنية، وأكثر من 75% منهم تكون لمحدودي الدخل، سواء كان لتطوير المناطق العشوائية، أو برنامج الإسكان الاجتماعي، أو برنامج سكن كل المصريين الموجود في كل العواصم والمحافظات.

وأردف عبد الخالق إبراهيم قائلاً: "الفئة التي تحتاج إلى توفير وحدات سكنية هي فئة محدودي الدخل، لذلك يتم تنفيذ احتياجاتهم بنسبة كبيرة لأنها تشغل النسبة الأكبر من المجتمع وتحتاج إلى دعم كبير من القيادة السياسية".

الأسكان افتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الأمنة مساعد وزير الإسكان برنامج الإسكان الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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