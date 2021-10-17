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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحذيرات على فيس بوك بوقوع حوادث.. الداخلية تضبط 47 مركبة تسير عكس الاتجاه بالدائرى الأوسطى

الدائرى الاوسطى
الدائرى الاوسطى

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق بشأن إحتمالية وقوع حوادث بالطريق الدائرى الأوسطى لقيام بعض قائدى المركبات بالسير عكس الإتجاه.

على الفور قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية بالمنطقة محل الشكوى لضبط المخالفات، حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط(47) مركبة لمخالفتها السير عكس الإتجاه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم ضبط (26814) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتزويد الطريق الدائرى الأوسطى بتقاطعه مع طريق الأوتوستراد بالعلامات الإرشادية والتحذيرية للحد من الحوادث المرورية وزيادة معدلات الأمان.

الأجهزة الامنية الدائري الأوسطي عكس الاتجاه الحملات المرورية الطريق الدائري الاوسطي معدلات الأمان

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تحذيرات على فيس بوك بوقوع حوادث.. الداخلية تضبط 47 مركبة تسير عكس الاتجاه بالدائرى الأوسطى

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