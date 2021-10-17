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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد هروبه من الشرطة.. مقتل مصاص دماء أطفال على يد الشعب|صور

سفاح كينيا
سفاح كينيا

رجحت كفة قانون الغاب على القانون المنظم في كينيا بعدما حاول سفاح أطفال عرف بـ بمصاص الدماء، الهروب من مركز الشرطة في كينيا.

 

تعرض قاتل متسلسل كان قد قام بقتل ما لا يقل عن 10 أطفال في كينيا، للضرب حتى الموت على يد الحشود الغاضبة بعد هروبه من مركز للشرطة.

 

بدأ السفاح ميستن وانجالا فورة القتل ومص دماء الأطفال عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، حيث تظاهر بأنه مدرب كرة قدم في نيروبي لخداع الضحايا.

 

ألقى رجال الشرطة القبض عليه في يوليو الماضي، لكنه فر بطريقة ما، مما أثار تساؤلات جدية حول عمل الشرطة في كينيا.

 

مص دماء الأطفال

وقالت مديرية التحقيقات الجنائية في البلاد أن "مصاص الدماء المتعطش" وانجالا (20 عاما) "قتل ضحاياه بمفرده بأقسى الطرق، وأحيانا من خلال امتصاص الدم من عروقهم قبل إعدامهم".

 

قاد السفاح بإفقاد الضحايا الوعي باستخدام مادة بيضاء" أجبروا على شربها أو رشها في وجوههم.

 

ألقى وانجالا بجثثهم بين الشجيرات الكثيفة في منطقة كابيتي السفلى، أو أحيانًا في المجاري.

 

وبدا أن القضية المرفوعة ضد وانجالا كانت بمثابة ضربة قاضية حيث تعهدت الشرطة بإحقاق العدالة لعائلات الأطفال القتلى.

 

وأكدوا أنه اعترف بالفعل بارتكاب جرائم القتل، ولكن قبل أن يصل إلى المحكمة "اختفى بشكل غامض".

 

لكنه لم يستطع الفرار من الحشود الغاضبة بالخارج، حيث اجتمع من حوله عدد كبير من أهالي الضحايا والمواطنين في كينيا وقاموا بضربه حتى الموت.

 

وتعليقا على الحادثة، غردت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الكينية أمس: "انتصر قانون الغاب كما طبقه القرويون الغاضبون".

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