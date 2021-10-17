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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسليم مساعد لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة

صدى البلد

تم تسليم أحد أقرب مساعدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة، حيث تم اتهامه بغسل الأموال.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن أليكس صعب عمل كرجل واجهة لنظام مادورو.

علقت الحكومة الفنزويلية المحادثات بعد فترة وجيزة مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة.

وكانت المحادثات تهدف إلى حل أزمة سياسية أدت إلى أعمال عنف وانهيار الاقتصاد.

وكان من المقرر أن تستأنف المناقشات نهاية هذا الأسبوع في المكسيك.

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تتهم وزارة الخزانة الأمريكية السيد صعب - رجل أعمال كولومبي المولد ومبعوث فنزويلي - باستخدام حساباته في البنوك الأمريكية لغسل عائدات الفساد.

وكان قد اعتقل في يونيو من العام الماضي أثناء توقف طائرته للتزود بالوقود في الرأس الأخضر.

وقال صعب إنه كان مسافرًا في مهمة رسمية للحصول على الإمدادات الطبية للتعامل مع وباء فيروس كورونا. وهو ينفي جميع التهم الموجهة إليه ويقول إنها ذات دوافع سياسية.

اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة باختطاف دبلوماسيين وأعلنت تعليق المفاوضات مع المعارضة التي كان من المقرر استئنافها نهاية هذا الأسبوع.

كان من المقرر أن يكون صعب عضوا في فريق التفاوض الحكومي في محادثات مع المعارضة في المكسيك.

وأعلن نائب الحزب الاشتراكي الحاكم خورخي رودريجيز، الذي يرأس فريق التفاوض الحكومي، تعليق المحادثات.

ووصف السيد رودريجيز القرار بأنه 'تعبير عن أعمق احتجاجنا على العدوان الوحشي' ضد السيد صعب.

وصعب متهم بجني مبالغ كبيرة من العقود المبالغة في قيمتها، وكذلك من سعر الصرف الذي حددته الحكومة الفنزويلية والنظام المركزي لاستيراد وتوزيع الأغذية الأساسية.

واجهت فنزويلا نقصًا مزمنًا في الغذاء والدواء نتيجة سنوات من الأزمة السياسية والاقتصادية.

ووصفت المعارضة في فنزويلا السيد صعب بأنه رجل واجهة يبرم صفقات مشبوهة للنظام الاشتراكي الشعبوي لمادورو.

مساعد نيكولاس مادورو الولايات المتحدة أليكس صعب صعب الخزانة الأمريكية

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