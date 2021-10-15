تشيلي يدهس فنزويلا بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم قطر 2022

فاز منتخب تشيلى أمام نظيره الفنزويلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب " سان كارلوس دي ابوكيندو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأحرز منتخب تشيلي في الشوط الأول للمباراة هدفين نظيفين بأقدام ايريك بولجار في الدقيقتين 18 و 37 من المباراة.

وأحرز بن بريريتون الهدف الثالث في الدقيقة 73 من اللقاء.

واحتل منتخب تشيلى المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد منتخب فنزويلا عند 7 نقاط في المركز العاشر والأخير في جدول تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في قطر