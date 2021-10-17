حقق 25 مليون مشاهدة.. فتاة ترقص داخل محطة قطار

إذا كنت من محبي أغاني وأفلام بوليوود فلابد أنك شاهدت البطل والبطلة وجميع طاقم التمثيل يرقصون في أي مكان بـ الهند، لكن الأمر ليس ببعيد عن الواقع.

أثار مقطع فيديو صاخب داخل مخطة قطار ضجة مواقع التواصل الاجتماعي في الهند وخارجها، فقد حقق منذ نشره 25 مليون مشاهدة حتى الآن.

تظهر في الفيديو إحدى مشاهير موقع الصور والفيديوهات Instagram وتدعى «ساهيلي رودرا»، والتي وقفت ترقص على إيقاع أغنية هندية شهيرة في محطة قطار بـ الهند.

انتشر مقطع الفيديو الخاص بالمؤثرة ساهيلي رودرا بشكل جنوني في جميع أنحاء الإنترنت حيث شوهدت وهي ترقص على الأغنية الهندية Saat Samundar Paar في منصة محطة القطار.

حصد الفيديو أكثر من 25 مليون مشاهدة وحصل على أكثر من 1.5 مليون إعجاب.

فيما لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تظهر فيها ساهيلي رودرا وهي ترقص في الأماكن العام.

https://www.instagram.com/reel/CUm_bmihBIe/?utm_medium=copy_link