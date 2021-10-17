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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقق 25 مليون مشاهدة.. فتاة ترقص داخل محطة قطار

قطار
قطار

إذا كنت من محبي أغاني وأفلام بوليوود فلابد أنك شاهدت البطل والبطلة وجميع طاقم التمثيل يرقصون في أي مكان بـ الهند، لكن الأمر ليس ببعيد عن الواقع.

 

أثار مقطع فيديو صاخب داخل مخطة قطار ضجة مواقع التواصل الاجتماعي في الهند وخارجها، فقد حقق منذ نشره 25 مليون مشاهدة حتى الآن.

 

تظهر في الفيديو إحدى مشاهير موقع الصور والفيديوهات Instagram وتدعى «ساهيلي رودرا»، والتي وقفت ترقص على إيقاع أغنية هندية شهيرة في محطة قطار بـ الهند.

 

انتشر مقطع الفيديو الخاص بالمؤثرة ساهيلي رودرا بشكل جنوني في جميع أنحاء الإنترنت حيث شوهدت وهي ترقص على الأغنية الهندية Saat Samundar Paar في منصة محطة القطار.

 

حصد الفيديو أكثر من 25 مليون مشاهدة وحصل على أكثر من 1.5 مليون إعجاب.

 

فيما لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تظهر فيها ساهيلي رودرا وهي ترقص في الأماكن العام.

 

https://www.instagram.com/reel/CUm_bmihBIe/?utm_medium=copy_link

الهند محطة قطار مشاهير Instagram ساهيلي رودرا هندية أغنية هندية Saat Samundar Paar محطة القطار اخبار المنوعات أخبار الترفيه أفلام بوليوود

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