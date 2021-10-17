جامعة حلوان تحقق المستوى السادس بين الجامعات الحكومية المصرية في تصنيف QS العربى

أعلنت جامعة حلوان عن تحقيقها تقدمًا ملحوظاً فى التصنيفات الدولية للجامعات، حيث تقدمت الجامعة في تصنيف QS العربى وظهر تقدمها الى المركز السابع وسط الجامعات المصرية، والسادس بين الجامعات الحكومية.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، على امتلاك الجامعة للعديد من التخصصات النادرة بالإضافة إلى الإمكانات التي تؤهلها لحصد مكانة متميزة ورفيعة، موضحا أن ذلك التقدم فى التصنيفات الدولية يأتى من خلال العمل وفق خطة محددة وواضحة طبقا للمعايير العالمية وبجهود حثيثة يتعاون خلالها الجميع ما أدى إلي أن تحقق الجامعة هذا الإنجاز الكبير مفيدًا أن الجامعة تعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته، وأنها تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين.



وأشار القائم بعمل رئيس الجامعة إلي أن النتائج الحالية للتصنيف يعد إنجازاً كبيراً وخطوة نحو المزيد من العالمية وهى ليست وليدة الصدفة، وإنما هى جهد ونتاج عمل وسعى دائم ومستمر أتت ثمارها وذلك بما يقدمه مكتب التصنيف الدولى بالجامعة بقيادة الدكتور محمد القصاص مدير المكتب، من متابعة دورية وتطبيق سياسات ومتطلبات التصنيفات المختلفة.



كما أشادت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ فى التصنيفات العالمية، مؤكدا على سعي الجامعة الدائم للصدارة، حيث تساهم الجامعة دائما على دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي، ما أدى الى التميز فى مجال النشر الدولى.



ومن جانبه أفاد الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، أن جامعة حلوان تولى اهتماماً كبيراً بملف البحث العلمي ومنظومة النشر العلمى الدولى بالجامعة، ما أدى أن تشهد الجامعة تقدماً ملحوظاً في التصنيفات العالمية، مؤكدا أن تصنيف QS يعد من التصنيفات الدولية القوية والتى يعتمد على عدة معايير للتقييم منها منها السمعة الأكاديمية للجامعة، وكذا السمعة لدى جهات التوظيف، الاستشهادات لكل هيئة تدريس، وكذلك نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، بالإضافة إلي نسبة الطلاب الأجانب.