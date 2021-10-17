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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان والإمارات تبحثان القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

تعاون متواصل بين
تعاون متواصل بين البلدين

بحث وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني اليوم/ الأحد/ مع سفير دولة الإمارات لدى السلطنة محمد بن سلطان السويدي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - سبل تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن عدد من الموضوعات المشتركة.

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