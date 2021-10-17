سلطنة عمان والإمارات تبحثان القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

بحث وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني اليوم/ الأحد/ مع سفير دولة الإمارات لدى السلطنة محمد بن سلطان السويدي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - سبل تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن عدد من الموضوعات المشتركة.