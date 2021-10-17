رئيس خطة النواب: الحكومة رابحة من قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

أكد د فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب :" هذا القانون هام و يجعل الكل رابح"لافتا إلى أن تكلفة تلك المشروعات خلال آخر 6 سنوات بلغت نحو 6 تريليونات جنيه مصرى.

وأضاف الفقى :" و الحكومة أيضا رابحة من تطبيق هذا القانون لأن هذا يخفف الأعباء في الاستثمارات في البنية التحتية و سيكون له عوائد على المدى الطويل".

وحذر هاني اباظة من الاسناد المباشر بقوله “ هذا قد يفتح الباب للفساد” ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك رقابة كبيرة على هذا القطاع ، مؤكدا على ضرورة وجود الية علمية للرقابة و العرض على مجلس النواب.

وشددت النائبة مها عبد الناصر على ضرورة مراجعة التعاقدات بما يحقق مصلحة الجميع محذرة من التخوفات التي تشغل الجميع في مجال التنفيذ ، مؤكدة على أهمية تفعيل الرقابة.