الحمد والشكر لله.. أول تعليق لـ خالد الجندي بعد تكريم الرئيس السيسي له

أعرب الشيخ خالد الجندي، عن سعادته البالغة لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم خلال احتفال وزارة الاوقاف بالمولد النبوي.

ونشر "الجندي"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، صوراً عن النيشان وبطاقة التكريم التى منحها الرئيس السيسي له، قائلاً: "الحمد والشكر لله، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد في الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَفِي الْمَلأِ الأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الْدِّين".

كما أعرب العلماء المكرمون في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، الاثنين، عن بالغ سعادتهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي للثقة الكبيرة التى منحها لهم بتكريمهم ومنحهم وسام العلوم والفنون بمناسبة الاحتفال، مؤكدين أن هذا التكريم ولقاء الرئيس السيسي يمنحهم دفعة لمواصلة العمل لخدمة وطنهم العزيز ودينهم وأمتهم الإسلامية.

ويتسأل الكثيرون عن الكلمات المكتوبة فى الدرع ..