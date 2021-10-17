محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء أحدث مول لـ«البالة»

تابع اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، سير ومعدلات العمل الجارية فى إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة، إضافة إلى ١٧ نشاطا تجاريا آخر متنوعا يفي بكل احتياجات الأسرة ابتداءً من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة والأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها، رافقه خلالها المسئولون عن تنفيذ المشروع.

ووجه محافظ ببورسعيد خلال تفقده الأعمال الإنشائية، بالإسراع فى معدلات التنفيذ، لافتا إلى أن المول سيقام على مساحة ١٦ ألف م بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، وسيتم افتتاحه مع نهاية العام الحالي ولن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول لإحداث الرواج المطلوب لـ ٥١٤ محلاً سيضمها المول.



وأكد محافظ بورسعيد أن المول الجديد سيكون منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، حيث سيكون هناك عشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة علي طول المول وكافيهات داخل المول لخدمة الزوار وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضي بالمول.

فى سياق متصل، خلال تفقده سير العمل فى إنشاء مول الملابس المستعملة بحى العرب، حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على لقاء تجار ملابس البالة المستعملة، واستجاب لمطلبهم بإعطائهم مهلة حتى شهر يناير لإزالة التعديات والإشغالات من السوق.



وطالب محافظ بورسعيد التجار بالتعاون في تشغيل المول وإحداث الرواج المطلوب منه بعدم اللجوء لتأجير المحلات من الباطن أو محاولة المتاجرة بها بالبيع أو غيره، لأنه لن يتم السماح بذلك تحت أي ظرف من الظروف.

ووجه التجار الشكر للمحافظ على جهوده لإقامة الأسواق المجمعة لخدمة جميع طوائف التجار، والتي أحدثت نقلة نوعية تفردت بها بورسعيد على مستوى الجمهورية بأسواقها الحضارية.

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