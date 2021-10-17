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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يهنئ أبناء المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف

الدكتور احمد الانصارى
الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي الفيوم خاصة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال المحافظ: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم اليكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله تعالى أن تعم ربوع مصرنا الغالية قيم الرحمة والتسامح، وأن نجعل من نبينا القدوة والمثل في جميع معاملاتنا الإنسانية مع البشر كافة، والاهتمام ببناء الإنسان والمجتمع على أسس سليمة تحفظ حقوق الجميع، وترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية".

وأضاف "الأنصاري": “علينا أن نتخذ من حياة النبي صلي الله عليه وسلم الدروس والعبر التي من أهمها الأخذ بالأسباب والمثابرة، والصبر على الشدائد من أجل تحقيق الأهداف، والتحلي بالأخلاق الكريمة لدعم القيم في حياتنا جميعاً، وترسيخ الانتماء إلى الوطن من خلال المواقف العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، والتى تؤكد أهمية حب الوطن والعمل على رفعته واستقراره”.

ووجه المحافظ دعوة لأبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر.

 

 

 

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محافظ الفيوم المحافظة ذكرى المولد النبوى الشريف

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