بكثافات منخفضة.. شاهد انتظام الدراسة في مدارس القاهرة بالأسبوع الثاني للدراسة

انتظمت اليوم الدراسة بـ مدارس القاهرة ، مع بداية الأسبوع الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وشهدت المدارس نسب حضور مرتفعة من الطلاب والمعلمين، وسط التزام بارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين داخل المدارس طوال اليوم الدراسي، مع الالتزام بتخفيض كثافات الفصول بقدر الإمكان منعا لانتشار فيروس كورونا.

وكان انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خبرا يزعم صدور تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشدد على صرف الكتب المدرسية لكل الطلاب دون التقيد بدفع المصروفات.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدم صحة الخبر المتداول شكلا وموضوعا.

وقال وزير التربية والتعليم على جروب “امسك اشاعة خليك ايجابي" عبر تطبيق واتساب: “هذا الخبر غير صحيح بالمرة”.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

يأتي ذلك حرصا على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف إلى بناء الشخصية السوية ، وعملا على توفير الإمكانيات المادية ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تحصيل المصروفات المدرسية ليست بالشيء الجديد، معقبا: "أنا مكلف من الدولة بتحصيلها، ولم أحصل على أكثر من 10% من المصروفات الدراسية خلال السنوات الماضية".

وأضاف "شوقي": "الـ300 جنيه مصروفات إدارية للتأمين الصحي وباقي الأنشطة، والكتب التي تطبعها الوزارة أغلى بكثير".

وأوضح: "الخدمات التعليمية المقدمة للطالب تتكلف 30 ألف جنيه سنويا"، متابعا: "الفئات مثل أبناء الشهداء والمرأة المعيلة وذوي الهمم والمدرجين بتكافل وكرامة معفاة من دفع الرسوم الدراسية".

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات التعليمية والمدارس ، شددت خلالها على توعية الطلاب بكافة المدارس بمخاطر الضوضاء وأثرها السلبي على صحة الإنسان .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم تنفيذ هذه التوعية من خلال الندوات والكلمات الإذاعية والصحافة المدرسية والمسرح المدرسي.