إصابة سائقين بمشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب فى القليوبية

أصيب سائقان بمنطقة حي الشباب بدائرة قسم شرطة العبور فى القليوبية إثر نشوب مشادة بينهما بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب جرى ضبط طرفي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين بناحية حي الشباب دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "أحمد خ ع" 27 سنة سائق ومقيم دائرة القسم مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالجانب الأيمن وجرح قطعي باليد اليمنى وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وطرف ثان "رمضان م م" 25 سنة ومقيم دائرة القسم مصاب بجرح قطعي بالجانب الأيسر من الوجه وجرح بفروة الرأس والصدر، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلاف على أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات حي الشباب تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الأخر بالضرب وأحدث الثاني إصابه الأول بسلاح أبيض "مطواة" وبمواجهة الثاني أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم بالواقعه واتهم الأول بإحداث إصابته جرى ضبط طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وعرضهما على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

من ناحية اخرى تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بعقار مكون من 4 طوابق وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ من الأهالي نشوب حريق بشقة فى شارع عبد الفتاح بكري متفرع من شارع القناطر دائرة قسم شرطة قها.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة وبالفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق ونشب الحريق بشقة بالطابق الثاني مكونة من ثلاث غرف ملك "أحمد ع ص" 45 سنة تاجر خضروات ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق واستدعت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.