مصطفى محمد يواصل التوهج ويسجل هدف فوز جالاتا سراي في قونيا سبور..فيديو

قاد المهاجم المصري مصطفى محمد فريقه “جالاتا سراي” للفوز على قونيا سبور بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري التركي.

جاء هدف جالاتا سراي والمباراة الوحيد، من خطأ مشترك بين أحد مدافعي قونيا سبور وحارس مرمى الفريق في ابعاد الكرة، استغله مصطفى محمد، ووضع الكرة في الشباك الخالية، في الدقيقة الرابعة، من عمر اللقاء.

وشارك مصطفى محمد أساسيا في مباراة قونيا سبور، وغادر أرضية في الملعب في الدقيقة 87.

وبدأ جالاتا سراي المباراة بالتشكيل التالي:

موسليرا، يدلين، تايلان، الباصلان، فان آنهولت، كريم أوغلو، أتالاي باباجان، ، نيلسون،الكسندرو سيكالداو، هليل دروفيزاوغلو، مصطفى محمد.

يذكر أن مصطفى محمد سجل هدفين في فوز جالاتا سراي على ريزة سبور 3 - 2، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري التركي.

ترتيب جالاتا سراي وقونيا سبور في الدوري التركي:

بهذه النتيجة رفع جالاتا سراي رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي، بينما قونيا سبور عند 14 نقطة في المركز الثامن.