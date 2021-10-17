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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة التضامن: محو أمية 66 ألفا و500 مواطن من مستفيدي تكافل وكرامة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تعمل على عدة محور تتمثل فى الحماية والتنمية الاجتماعية ، والتمكين الاقتصادي والشمول المالى ، وتوعية الطلاب حول موضوعات تنموية هامة ، وتأهيل ودمج ذوى الاعاقة وزيارات استطلاعية وتطوع فى العمل الاجتماعى.


وأوضحت القباج،  خلال كلمتها بمؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية بمشاركة وزارتى التعليم وعدد من رؤساء الجامعات، أن الوزارة ساهمت فى  محو أمية 66.500 مواطن من مستفيدي تكافل وكرامة ، مشيرة إلى أن عدد الفصول المفتوحة في الوقت الحالي 4111 فصل منهم 219 فصل بالشراكة مع مبادرة وعي باجمالي  52 ألف دارس .

 

وأكدت وزيرة التضامن ، أنه تم توفير فرص عمل مؤقتة لنحو  14008 من حملة المؤهلات من  مستفيدي تكافل وكرامة والخدمة العامة لفتح الفصول.

 

وأضافت ، أنه تم تدريب  30 مدرس من مستفيدي تكافل وكرامة على الحرف اليدوية كمدربين كنواه لتدريب  300 دارس على الحرف اليدوية بمحافظة الجيزة، لافتة إلى أنه  جاري تقييم التجربة لتعميمها على مستوى الجمهورية، كما تم التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لفتح ٩٠٠ فصل  محو أمية؟

 

واوضحت القباج أن عدد الطلاب الذين تم سداد مصروفاهم بالجامعات جاءت  كالتالى : 
جامعة الفيوم : تم دعم ١٦ طالب بتكلفة  ١٢ ألف بجامعة الفيوم 
جامعة القاهرة : ١٢ طالب بتكلفة ١٢ ألف و٦٠٠ جنيه .
جامعة الزقازيق : ٢٣ طالب بتكلفة ١٤ ألف و٥٧٧ جنيه .
جامعة حلوان : ١٨ طالب بتكلفة ٩ آلاف ٩٧٠ .
جامعة بنها : دعم ١٢ طالب بتكلفة ١٦ ألف و٩٤١ جنيه .
جامعة دمنهور : دعم ٥ طلاب بتكلفة ١٢ ألف و٨٧٥ جنيه . 
جامعة طنطا : دعم ١٨ طالب بمبلغ ١٦ ألف جنيه .
جامع. مطروح : دعم ٩ طلاب بتكلفة ١٠ آلاف جنيه و٨٠٠ .
جامعة السادات : دعم ٩ طلاب ب١٤ ألف جنيه و٣٤٨ .
جامعة كفر الشيخ : دعم ٢٠ طالب ب٢٠ ألف جنيه . 
وفى جامعة سوهاج تم دعم ١٧ طالب.

جامعة الأقصر ٤ طلاب.

جامعة الأزهر ١٣٨١.

القباج محو امية تكافل وكرامة وزيرة التضامن التنمية الاجتماعية الشمول المالي

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