بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

خرج الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من مستشفى في ولاية كاليفورنيا، بعد أيام من نقله إلى العناية المركزة بالمركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا.

وكان كلينتون صاحب الـ75 عاما يعاني من عدوى غير مرتبطة بفيروس كورونا، أصيب بها في المسالك البولية وامتدت لمجرى الدم.

وقالت المتحدثة باسم بيل كلينتون أنجيل أورينا، السبت، إن كلينتون سيبقى في المستشفى ليلة إضافية لتلقي المزيد من المضادات الحيوية عن طريق الوريد، موضحة أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وفي وقت سابق، قال الدكتور ألبيش أمين، رئيس قسم الطب في مركز ايرفين والدكتورة ليزا بارداك، الطبيبة الشخصية لكلينتون في بيان إنه "تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة الدقيقة وإعطاء المضادات الحيوية والسوائل الوريدية، ولا يزال في المستشفى للمراقبة المستمرة".

وأضاف الأطباء أن بيل كلينتون الآن في وحدة العناية المركزة من أجل الخصوصية والأمان، وليس لأنه يحتاج إلى رعاية مركزة، وفقا للقناة الأمريكية.

وأشار أطباء كلينتون إلى أن التهابات المسالك البولية أمر شائع جدًا لدى كبار السن، ويمكن علاجه بسهولة، على الرغم من أنه يمكن أن ينتشر بسرعة إلى مجرى الدم.

يشار إلى أن كلينتون كان قد خضع لعملية جراحية في القلب عام 2004 وقد تم إدخال دعامتين لفتح شريان واحد في عام 2010، لكن أطبائه شددوا على أن دخوله المستشفى ليس له علاقة بالقلب أو بفيروس كورونا "كوفيد-19".