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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحدث: الرئيس الأسبق كلينتون يتحسن ولكنه سيبقى في المستشفى

كلينتون
كلينتون

قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إن كلينتون بدأ يتحسن لكنه سيبقى في مستشفى كاليفورنيا ليلة أخرى على الأقل لتلقي مضادات حيوية عن طريق الوريد بسبب عدوى في المسالك البولية امتدت لمجرى الدم.

 

وكان المتحدث باسمه أنجيل أورينا قال على تويتر إن كلينتون (75 عاما) نُقل إلى المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في إيرفين مساء الثلاثاء بعد إصابته بإجهاد. وتحدث مع الرئيس جو بايدن يوم الجمعة.

 

وأضاف المتحدث أن عدد كرات الدم البيضاء لدى كلينتون انخفض مما يشير إلى أن صحته تتحسن.

 

وقال أورينا على تويتر ”جميع المؤشرات الصحية تسير في الاتجاه الصحيح ، بما في ذلك عدد كرات الدم البيضاء الذي انخفض بشكل كبير“.

 

وأضاف أنه ”من أجل الحصول على مزيد من المضادات الحيوية الوريدية ، سيبقى في المستشفى طوال الليل.“

بعد نقله للعناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون للمستشفى

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن الرئيس جو بايدن تحدث مع الرئيس الأسبق، وهو رفيقه في الحزب الديمقراطي، يوم الجمعة.

وقالت جان-بيير ”يتطلع الرئيس بايدن والرئيس كلينتون لرؤية بعضهما البعض مرة أخرى في القريب العاجل.. يتمنى الرئيس بايدن للرئيس كلينتون الشفاء العاجل“.

وكانت شبكة "سي.إن.إن" ذكرت نقلا عن الفريق الطبي أن كلينتون يرقد في وحدة للعناية المركزة وأنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي.

وسبق أن واجه كلينتون، وهو ديمقراطي تولى الرئاسة من 1993 إلى 2001، مشاكل صحية شملت إجراء جراحة التفافية رباعية في القلب عام 2004 وفتح شريان مسدود في قلبه ووضع دعامتين عام 2010.

ووصل كلينتون، الذي شغل في السابق منصب حاكم أركنسو، إلى البيت الأبيض بعد هزيمة الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب، وعمل خلال فترة استقطاب حزبي حاد في واشنطن. وفاز كلينتون بفترة ثانية عام 1996 على السناتور الجمهوري بوب دول.

 

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بعد نقله للعناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون

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