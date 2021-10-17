تفاصيل حالة بيل كلينتون الصحية بعد إصابته بـ تعفن الدم

قالت أنجيل أورينا المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، إن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون سيبقى في المستشفى لتلقي مزيد من العلاج من تعفن الدم حتى يوم الأحد.

وقالت أورينا في بيان إن 'الرئيس كلينتون واصل إحراز تقدم ممتاز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسيبقى طوال الليل في مركز يو سي إيرفين الطبي لمواصلة تلقي المضادات الحيوية الوريدية قبل الخروج المتوقع غدا'.

ووفقًا للمتحدثة، فقد شكر كلينتون كل من أرسل له تمنياتها الطيبة وتتطلع إلى العودة إلى المنزل قريبًا.

وقال أورينا "إنه في حالة معنوية كبيرة ويقضي الوقت مع عائلته ، ويلتقي بالأصدقاء ويشاهد كرة القدم الجامعية".

نقل كلينتون إلى المستشفى يوم الجمعة بسبب تعفن الدم غير المرتبط بفيروس كورونا.