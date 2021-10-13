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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة الرئيس الأمريكي تؤكدها من جديد: أمن إسرائيل خط أحمر لنا

هاريس ولابيد
هاريس ولابيد

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أن "الإدارة الأمريكية ملتزمة بإسرائيل وأمنها"، مشيرة بذلك في تأكيدها المكرر هي وكامل حكومتها إن الالتزام بأمن إسرائيل بمثابة خط أحمر لأمريكا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

يأتي تصريح بالإلتزام بأمن إسرائيل خلال إجرائها نقاشًا مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد.

وبالإضافة على تأكيدها الصارم على أمن إسرائيل، ناقشت هاريس مع لابيد  عددا من القضايا، من ضمنها "أهمية دفع عملية السلام" بين فلسطين وإسرائيل.

وبعد اجتماع لابيد وهاريس، قالت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن الجانبين ناقشا عددا متنوعا من القضايا بينها "أهمية دفع عملية السلام، والأمن والازدهار بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين".

بيلوسي وهاريس ولابيد


من جانيه، قال يائير لابيد:"القضية المركزية في زيارتي هي موضوع النووي الإيراني، لكنني أتعامل أيضا مع تعزيز العلاقة مع الجيل الجديد في كلا الحزبين".

وأضاف: "هذا الجيل ليس منشغلا فقط بالحروب والصراعات، وانما أيضا بأزمة الإقليم، أزمة الهجرة العالمية وأسئلة الهوية".

وبدأ وزير الخارجية الإسرائيلي زيارته إلى واشنطن باجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، حيث ناقش الجانبان قضايا أمنية وعلى رأسها "التهديد الإيراني"، إضافة إلى برنامج قطاع غزة الذي استعرضه قبل فترة "اقتصاد مقابل الأمن".

وفي اجتماعه مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، شددت بيلوسي، على أن أهمية إسرائيل لأمريكا وإن ذلك سيستمر.

بيلوسي ولابيد


بينما قال لابيد :"يجب علينا أن نتوحد جميعا حول توسيع دائرة السلام حول فكرة أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها وحق الفلسطينيين بتقرير المصير".

 

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