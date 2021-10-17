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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

صدى البلد

أصبح الغاز ثروة مهمة لدينا نحن المصريين..أضافت الإكتشافات الكبيرة من الغاز أداة أخري من أدوات الثقل السياسي والإقتصادي والإجتماعي بأيدي الدولة..كما غيرت في الخريطة العالمية للغاز بعد أن أصبحت القاهرة لاعباً أساسياً في سوقه.

في غضون السنوات القليلة القادمة سيزداد تأثير هذه الثروة الهائلة من الغاز خصوصاً مع التدشين الرسمي لمنتدي غاز شرق المتوسط ومقره الرئيسي بالقاهرة..نظراً لرغبة الدول الأوروبية وسعيها الدائم لتنوع مصادر الطاقة لديها وتقليل الإعتماد علي الغاز الروسي..يبقي الغاز المصري في صدارة البدائل والإختيارات المتاحة أمام دول القارة العجوز عبر قبرص واليونان..خصوصاً مع وجود شبكة علاقات مصرية يونانية قبرصية جيدة شهدت تطورات كبري في السنوات الأخيرة..ساعد بالتأكيد علي الإتجاة في البحث المشاكل المثارة بين روسيا وأوكرانيا حول القرم وأبعاد روسيا لأوكرانيا من خط الغاز الذي يصل بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.

يعطي هذا بالطبع أبعاداً دولية هامة للغاز المصري تتخطي الحدود والمسافات واللغات والثقافات في ضوء زيادة الطلب علي الغاز..مع محاولات تقليل الإعتماد علي المشتقات المستخرجة من البترول وتأثيرها علي البيئة والإرتفاع المضطرد في درجات الحرارة..وهو مايسعي العالم إلية من زيادة الإعتماد علي الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة والأقل خطورة علي البيئة..إستجابة إلي ضرورة إلي السعي كل مايجنب العالم التأثيرات الضارة للتغيرات الحالية في المناخ.

أثبتت السنوات الماضية أن قراءة القيادة السياسة للمعطيات المحلية والدولية كانت صائبة تحمل رؤية عميقة وبعد نظر..عندما أيقنت القاهرة وتحركت لترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان كانت بالتأكيد محقة..كما كانت تعلم قيمة هذه الثروات الضخمة الموجودة في مياه مصر الإقليمية..والتي سيكون لها بالغ الأثر في العبور بالأجيال الحالية والقادمة من أبنائها نحو الجمهورية الجديد بأحلام وطموحات أخري تساير الواقع الجديد..كل التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي قرر أن تكون مصر الجديدة علي قدر الحدث والمسئولية تجاه أبنائها من المصريين.

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