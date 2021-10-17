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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معلم يوجه رسالة هامة لـ وزير التربية و التعليم.. فيديو

طلاب بالمدارس
طلاب بالمدارس

قال أحمد شعلان أحد المتقدمين لـ مسابقة الـ 36 ألف معلم، إن 90% من المعلمين الذين نجحوا في المسابقة  يجلسون في البيوت دون عمل، بعد أن تركوا المدارس الخاصة التي كانوا يعملون بها من أجل التقدم لـ مسابقة وزارة التربية و التعليم.

وأضاف أحد المتقدمين لـ مسابقة الـ 36 ألف معلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" من أول و جديد" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الجميع في مأساة، ويتمنى من وزارة التربية و التعليم حل مشكلاتهم، الموجودة منذ فترة طويلة، معلقًا :" احنا في أزمة كبيرة ونحتاج لـ حل".

وعلق على قرار وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي،  بالعمل في المدارس التي بها عجز، مقابل 20 جنيها للحص بأن هذا القرار غير مفعل في المدارس، أن معظم الإدارات تنفى وجود عقد بـ 20 جنيه للحصة،  بسبب عجز الميزانية و أنه لا يوجد أمول بالإدارات.

وأشار إلى أن قرار 20 جنيه في الحصة، أمر مهين للمعلم، ويجب على وزير التربية و التعليم، مراعات ذلك.

 

معلم المدرسة الدكتور طارق شوقي نيفين منصور المعلمين

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