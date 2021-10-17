شاهد| ردة فعل ركاب مترو بلندن لحظة محاولة بلطجي الاعتداء على سيدة

في موقف بطولي أقدم مجموعة من الركاب على الدفاع عن امرأة كانت تتعرض لاعتداء من قبل بلطجي كان يهدد بضربها داخل عربة مترو.

ويوضح فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا يسيء معاملة سيدة ويهددها بالضرب في عربة مترو بلندن.

وكشف الفيديو عن الرجل وهو يمارس أعمال البلطجة على سيدة، حيث يقوم بتهديدها وسبها بألفاظ نابية، في حين كانت السيدة تبتسم وتتحدث لأحد المسافرين حول أفعال هذا الرجل.

فيما احتد الموقف ليتجه نحو السيدة بعنف ويدفعها بقوة نحو باب عربة المترو .

وفي هذه الأثناء تدافع عدد من الركاب نحو الرجل البلطجي لحماية السيدة من اعتداء الرجل الغاشم عليها، ليقدم الركاب بعدها على ضرب الرجل لمحاولته سحل السيدة المسكينة.