تعرف على دور وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم الخاطئة.. فيديو

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، إن تشكيل وعي أمة ليس سهل ولكن هو امر صعب ومركب لافتا إلى أن الأوقاف الآن تعمل على مسابقة الزمن لكشف مغالطات أهل الشر وتصحيح مفاهيم الجماعات المتطرفة .

وأضاف عبد الله حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الصدى " تقديم الإعلامية رانيا هاشم " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن الوزارة تعمل على نشر الوعي وعلى نشر الفكر الوسطي المستنير وهذا من خلال المجال الدعوي والتعليمي والتربوي والإعلامي والهدف من ذلك هو إحلال مناهج الفهم والتفكير والإبداع والابتكار محل مناهج التقيد .

وأوضح عبد الله حسن ، أن الأوقاف أصدرت حملة لبناء الوعي بالتشارك مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام وتهدف الحملة إلى مواجهة الفكر المتطرف ، مشيرا إلى ان تصحيح المفاهيم الخاطئة أحد أهم عناصر بناء الوعي .