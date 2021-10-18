أرقام قياسية.. الشرقية للدخان: أنتجنا 70 مليار سيجارة محلية خلال عام

أعلنت الشركة الشرقية - ايسترن كومباني، أن أحجام مبيعات وإنتاج السجائر المحلية خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021، حققت أرقاما قياسية لم تحقق من قبل في تاريخ الشركة.



وقالت الشركة الشرقية - ايسترن كومباني إن حجم إنتاج السجائر المحلية اقترب من مستويات 70 مليار سيجارة بمعدل نمو سنوي 16%.



وذكرت الشركة الشرقية - ايسترن كومباني أن حجم مبيعات السجائر المحلية بلغت 67 مليار سيجارة خلال العام المالي الماضي 2020-2021 مقارنة بـ 60 مليار سيجارة فى العام المالى السابق له بزيادة نحو 12%.





واعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية - ايسترن كومباني نتائج أعمال العام المالي المنتهي 30 يونيو 2021



وارتفعت الإيرادات (شاملة ضرائب القيمة المضافة) بنسبة 16.5% مسجلة 64 مليار جنيه مقابل 55 مليار جنيه فى الفترة المقارنة .



وحققت الشركة الشرقية - ايسترن كومباني مجمل ربح 6.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل مجمل ربح 5.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بزيادة سنوية 17.5%



وأرجعت الشركة الشرقية - ايسترن كومباني تحقيق ارتفاع الأرباح والإيرادات الى عدة عوامل منها الاستخدام الامثل للموارد وتعظيم العائد والعمل على خفض التكاليف المباشرة و غير المباشرة ، تحسين كفاءة التوزيع و التواجد فى اسواق جديدة و تنوع محفظة الشركة الاستثمارية والادارة الجيدة للسيولة من خلال الاستثمار فى ادوات الدخل الثابت الخالى من المخاطر وأيضا استكشاف الفرص البيعية واستغلالها و تحويلها الى خطط و استراتيجيات ومزيج تسويقي يتجه للسوق مباشرة.