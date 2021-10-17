القائم بأعمال معهد بحوث الإلكترونيات: نقيم تعاونا مع جامعات ودعم مشروعات التخرج للطلاب



تسعى المعاهد والمراكز البحثية إلى دعم صغار الباحثين من طلاب الجامعات من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع هذه الجامعات ، تقوم من خلالها باستقبال الطلاب للتدريب وتطبيق ما تم دراسته بشكل عملي بالإضافة إلى احتضان مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه.

حيث قالت الدكتورة شيرين عبد القادر القائم بأعمال معهد بحوث الإلكترونيات، إن آخر بروتوكول تعاون للمعهد مع جامعة كانت جامعة الإسكندرية فهي أول جامعة أنشئت الحاضنات التكنولوجية ، مشيرة إلى أن المعهد لديه حاضنات تكنولوجية وشركات ناشئة لكنها بدعم من أكاديمية البحث العلمي ، كما أن هناك بروتوكول سيتم توقيعه مع الجامعة البريطانية ويتم تبادل الطلاب خلالها حيث أن هناك طلاب مشاريع تخرج يقوم الطلاب بها في المعهد.



وأضافت " عبد القادر " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد "، أنه كان هناك تعاون مع الجامعات خارج مصر حيث إن آخر تدريب هو من اليمن وتم تدريبهم في المعامل وقاموا بتصنيع مخرجات مشاريع التخرج بالإضافة إلى الأردن، مضيفة : " نحن نتعاون مع جامعات داخلية وخارجية كما يوجد تعاون مع دول خارجية بالإضافة إلى وجود طلاب يستكملون دراستهم من الماجيستير والدكتوراه بالخارج من خلال هذه العلاقات".

وتابعت : " يتم دعم الباحثين بوجه عام فالمعهد يدعم الباحثين في النشر الدولي ويساعدهم في تكاليف النشر ويساعد في تكاليف الأبحاث والنماذج الأولية كل ذلك يكون بدعم من معهد بحوث الإلكترونيات، بينما الشباب خارجي نوفر له الكوادر التي تساعده في عملية التسويق ويكون مكان تحتضن به ما يزيد عن سنتين وتفتح له باب المعامل الموجودة لدينا بحيث يكون قادر على أن يعمل على قياسات للمخرجات البحثية لديه، وبالتالي يتم احتضان شباب الباحثين من الخارج حتى يتمكنوا من الوقوف على أرجلهم ويكونوا قادرين على المنافسة في السوق التجارية".

