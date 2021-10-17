فيها نوع من الحذر.. محمد الباز: قرارات لجنة كورونا مطمئنة

قال الإعلامي محمد الباز، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، الأحد، وأصدرت عدة قرارات للفترة المقبلة للموجة الرابعة من كورونا وهي مطمئنة وفيها نوع من الحذر.

وأضاف محمد الباز، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الاجتماع أسفر عن عدة قرارات وهي مطمئنة لأن الحكومة خصصت مليار جنيه لأوجه الإنفاق الخاصة بمواجهة أزمة كورونا.

وأكد الاجتماع على ضرورة التطعيم وأنه لن يوجد عامل في الدولة سيسمح له بدخول مكتبه إذا لم يكن حاصلًا على اللقاح ابتداء من 15 نوفمبر أي خلال شهر من الآن، أو أن يقوم بعمل pcr أسبوعيًا.

وتابع "لن يدخل أي مواطن مؤسسة حكومية إلا إذا كان حاصلًا على التطعيم المواطنين ابتداءً من يوم 1 ديسمبر".

وأشار إلى أن اللجنة قررت أيضًا فتح دورات المياه في المساجد مع أخذ الاحتياطات، وأعتقد أنها خطوة هامة تؤدي لمزيد من الحركة ولكن مع الأخذ في الاعتبار بالاحتياطات.

وأكد أن اللجنة وفرت مراكز للتطعيم أمام المساجد يوم الجمعة والكنائس يوم الأحد.

